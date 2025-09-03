szeptember 3., szerda

Nagy kontrasztot hozhat a délelőtt és délután időjárása

Nagy lehet az eltérés lehet a délelőtt és a délután között. A nap első felében felhős idő várható, délután változik a helyzet.

Delmagyar.hu

Időnként erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk.

változékony időjárás várható
Változékony idő várható, de nagyon nem kell megijedni. Illusztráció: Shutterstock

Változékonyság jellemzi a napot

Reggelig többfelé, napközben már inkább csak keleten alakulhat ki zápor vagy zivatar, a hőmérséklet pedig 25 és 30 fok közé csökken. Egy hidegfront hatására több helyen megnövekszik a gomolyfelhőzet, amelyből elszórtan csapadék is kialakulhat. Az északira, északnyugatira forduló szél a Dunántúlon és zivatarok közelében megerősödhet. Hajnalban 15–21 fok várható, délután pedig 24 és 33 fok közé melegszik a levegő, a legmagasabb értékek délkeleten mérhetők.

 

