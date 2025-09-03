Helyi időjárás
1 órája
Nagy kontrasztot hozhat a délelőtt és délután időjárása
Nagy lehet az eltérés lehet a délelőtt és a délután között. A nap első felében felhős idő várható, délután változik a helyzet.
Időnként erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk.
Változékonyság jellemzi a napot
Reggelig többfelé, napközben már inkább csak keleten alakulhat ki zápor vagy zivatar, a hőmérséklet pedig 25 és 30 fok közé csökken. Egy hidegfront hatására több helyen megnövekszik a gomolyfelhőzet, amelyből elszórtan csapadék is kialakulhat. Az északira, északnyugatira forduló szél a Dunántúlon és zivatarok közelében megerősödhet. Hajnalban 15–21 fok várható, délután pedig 24 és 33 fok közé melegszik a levegő, a legmagasabb értékek délkeleten mérhetők.
