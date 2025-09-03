Nyárias melegre és változékony időre van kilátás

A kora reggeli tiszántúli zivatarok elvonulását követően napos, derűs idő várható, amelyet helyenként fátyol- és gomolyfelhők színesíthetnek.

Változékony idővel folytatódik a hét. illusztráció: Shutterstock

Csapadék kialakulásának kicsi az esélye, ugyanakkor az északnyugati szél több helyen megélénkülhet. A levegő nyárias melegre számíthat, a hőmérséklet körülbelül 30 fokig emelkedik. Csütörtökön a nyugati tájakon szinte zavartalan napsütés ígérkezik, míg a Dunától keletre időszakosan vastagabb felhők jelenhetnek meg, és elszórtan zápor, zivatar sem kizárt. A szél csak zivatarok közvetlen közelében erősödhet fel. A legmagasabb hőmérsékletek 27 és 34 fok között alakulnak, a legmelegebbet keleten és délkeleten mérhetjük.