2 órája
Nyárias melegre és változékony időre van kilátás
A reggeli zivatarok után országszerte sok napsütésre van kilátás, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A hőmérséklet nyárias marad, délkeleten akár 34 fok is lehet.
Fotó: Quality Stock Arts
A kora reggeli tiszántúli zivatarok elvonulását követően napos, derűs idő várható, amelyet helyenként fátyol- és gomolyfelhők színesíthetnek.
Csapadék kialakulásának kicsi az esélye, ugyanakkor az északnyugati szél több helyen megélénkülhet. A levegő nyárias melegre számíthat, a hőmérséklet körülbelül 30 fokig emelkedik. Csütörtökön a nyugati tájakon szinte zavartalan napsütés ígérkezik, míg a Dunától keletre időszakosan vastagabb felhők jelenhetnek meg, és elszórtan zápor, zivatar sem kizárt. A szél csak zivatarok közvetlen közelében erősödhet fel. A legmagasabb hőmérsékletek 27 és 34 fok között alakulnak, a legmelegebbet keleten és délkeleten mérhetjük.
