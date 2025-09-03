szeptember 3., szerda

Hilda névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

1 órája

Nyárias melegre és változékony időre van kilátás

Címkék#gomolyfelhő#hőmérséklet#csapadék

A reggeli zivatarok után országszerte sok napsütésre van kilátás, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A hőmérséklet nyárias marad, délkeleten akár 34 fok is lehet.

Delmagyar.hu
Nyárias melegre és változékony időre van kilátás

Fotó: Quality Stock Arts

A kora reggeli tiszántúli zivatarok elvonulását követően napos, derűs idő várható, amelyet helyenként fátyol- és gomolyfelhők színesíthetnek.

változékony idő
Változékony idővel folytatódik a hét. illusztráció: Shutterstock

Csapadék kialakulásának kicsi az esélye, ugyanakkor az északnyugati szél több helyen megélénkülhet. A levegő nyárias melegre számíthat, a hőmérséklet körülbelül 30 fokig emelkedik. Csütörtökön a nyugati tájakon szinte zavartalan napsütés ígérkezik, míg a Dunától keletre időszakosan vastagabb felhők jelenhetnek meg, és elszórtan zápor, zivatar sem kizárt. A szél csak zivatarok közvetlen közelében erősödhet fel. A legmagasabb hőmérsékletek 27 és 34 fok között alakulnak, a legmelegebbet keleten és délkeleten mérhetjük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu