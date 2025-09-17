Egy meleg felsőt érdemes eltenni, napközben szükség lehet rá

Fokozatosan csökken a felhőzet, változó mennyiségű felhőátvonulások mellett elszórtan záporok is előfordulhatnak, miközben sokfelé erős északnyugati szél fúj.

Változékony időjárásra számíthatunk, érdemes egy melegebb felsőt magunknál tartani. Illusztráció: Shutterstock

Szerdán már kevesebb helyen várható csapadék, futó záporok főként északkeleten alakulhatnak ki, helyenként akár zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet délután 19 és 24 fok között tetőzik.