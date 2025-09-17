szeptember 17., szerda

Mai évfordulók
Egy meleg felsőt érdemes eltenni, napközben szükség lehet rá

Kedden hűvös, kora őszt idéző időre készülhetünk, erős széllel és elszórt záporokkal. Szerdán már kevesebb csapadék várható, de továbbra is hűvös marad az idő.

Fokozatosan csökken a felhőzet, változó mennyiségű felhőátvonulások mellett elszórtan záporok is előfordulhatnak, miközben sokfelé erős északnyugati szél fúj.

változékony időjárás
Változékony időjárásra számíthatunk, érdemes egy melegebb felsőt magunknál tartani. Illusztráció: Shutterstock

Szerdán már kevesebb helyen várható csapadék, futó záporok főként északkeleten alakulhatnak ki, helyenként akár zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet délután 19 és 24 fok között tetőzik.

