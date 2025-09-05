szeptember 5., péntek

A nyugodt napot a záporok tehetik borúsabbá

Nyugaton sok napsütés ígérkezik, míg keleten záporok, zivatarok zavarhatják meg a napot. Az erős északnyugati szél délutánra mérséklődik, de helyenként még viharossá válhat.

Delmagyar.hu

Nyugaton túlnyomóan napos idő várható, míg keleten a gomolyfelhőkből még előfordulhatnak záporok.

záporok
Záporok zavarhatják meg a szombati napsütést. Illusztráció: Shutterstock

Záporok zavarhatják meg a napsütést

A nap folyamán előbb délnyugaton, majd a délutáni óráktól keleten és északkeleten is kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként erősebb villámlással és széllökésekkel. Az északnyugati, északi szél kezdetben többfelé élénk, erős lesz, helyenként viharossá fokozódhat, de estére fokozatosan mérséklődik. Hajnalra 13 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 33 fok között alakulnak a maximumok, a Dunántúlon mérhetjük az alacsonyabb, keleten és délkeleten a magasabb értékeket.

 

