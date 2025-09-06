szeptember 6., szombat

2 órája

Záporok tarkíthatják a nyugodt hétvégét

Címkék#gomolyfelhő#zápor#zivatar

Nyugaton sok napsütésre, keleten viszont még záporokra, zivatarokra lehet számítani. A szél többfelé élénk, helyenként viharos marad, miközben 23–33 fokig melegszik a levegő.

Delmagyar.hu

Nyugaton sok napsütésre számíthatunk, keleten viszont a gomolyfelhőkből még előfordulhatnak záporok.

záporok is lehetnek
Keleten akár záporok is előfordulhatnak. Illusztráció: Shutterstock

Keleten akár záporok is lehetnek

A nap folyamán délnyugaton és később keleten, északkeleten is kialakulhat zápor, zivatar. Az eleinte erős északnyugati, északi szél délutánra fokozatosan mérséklődik, de helyenként még viharossá válhat. A hajnali órákban 13–20 fokig hűl a levegő, délután pedig 23–33 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk, a Dunántúlon lesz a hűvösebb.

 

