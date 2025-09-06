Helyi időjárás
Záporok tarkíthatják a nyugodt hétvégét
Nyugaton sok napsütésre, keleten viszont még záporokra, zivatarokra lehet számítani. A szél többfelé élénk, helyenként viharos marad, miközben 23–33 fokig melegszik a levegő.
Nyugaton sok napsütésre számíthatunk, keleten viszont a gomolyfelhőkből még előfordulhatnak záporok.
Keleten akár záporok is lehetnek
A nap folyamán délnyugaton és később keleten, északkeleten is kialakulhat zápor, zivatar. Az eleinte erős északnyugati, északi szél délutánra fokozatosan mérséklődik, de helyenként még viharossá válhat. A hajnali órákban 13–20 fokig hűl a levegő, délután pedig 23–33 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk, a Dunántúlon lesz a hűvösebb.
