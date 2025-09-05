Továbbra is nyárias meleg és szinte zavartalan napsütés várható

Délutánra a napsütés mellett fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és az északnyugati szél több helyen is megerősödik. Szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, miközben az ország nagy részén 30–35 fokos hőség várható.

Az Alföldön továbbra is szinte zavartalan napsütés várható. Illusztráció: Shutterstock

Egy érkező hidegfront hatására ismét többfelé törhet meg a napos idő, elsősorban a Dunántúlon és az északi térségekben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyek kora estétől válhatnak gyakoribbá. Az esti óráktól északnyugaton megfordul a szél, majd egyre többfelé felerősödik. A hajnali órákban 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben azonban 27 és 35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, a legmelegebb idő a Dél-Alföldön lesz.