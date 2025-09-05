szeptember 5., péntek

Továbbra is nyárias meleg és szinte zavartalan napsütés várható

Délután erősödő szél és gomolyfelhők zavarhatják meg a forró, 30–35 fokos nyári időt. A közeledő hidegfront hozhat záporokat és zivatarokat.

Delmagyar.hu

Délutánra a napsütés mellett fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és az északnyugati szél több helyen is megerősödik. Szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, miközben az ország nagy részén 30–35 fokos hőség várható.

zavartalan napsütés
Az Alföldön továbbra is szinte zavartalan napsütés várható. Illusztráció: Shutterstock

Egy érkező hidegfront hatására ismét többfelé törhet meg a napos idő, elsősorban a Dunántúlon és az északi térségekben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyek kora estétől válhatnak gyakoribbá. Az esti óráktól északnyugaton megfordul a szél, majd egyre többfelé felerősödik. A hajnali órákban 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben azonban 27 és 35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, a legmelegebb idő a Dél-Alföldön lesz.

 

