Borongós, hűvös idővel köszön el a hét

Hidegfront érkezik, amely reggel még esőt és borongós időt hoz, délutánra viszont többfelé kisüt a nap. A szél élénk, erős lesz, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik.

Északnyugat felől hidegfront érkezik, amely délelőtt még borongós, többfelé esős időt hoz, délutánra azonban felszakadozik a felhőzet, és sok helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is kialakulhatnak záporok, miközben az északnyugati szél többfelé megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet nagyjából 15 fok körül alakul.

Borongós őszi idővel zárul a hét. Illusztráció: Shutterstock

Borongós idő várható, záporokkal

Vasárnap a front hatására sokfelé várható eső, zápor, de a késő délutáni óráktól északnyugat felől ismét felszakadozik a felhőzet. A nyugatira, északnyugatira forduló szél több helyen élénk, időnként erős lehet. Hajnalban már nem kell fagyra számítani, a minimumok 3 és 11 fok között alakulnak, napközben pedig csupán 9–15 fokig emelkedik a hőmérséklet.

