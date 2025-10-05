7 órája
Borongós, hűvös idővel köszön el a hét
Hidegfront érkezik, amely reggel még esőt és borongós időt hoz, délutánra viszont többfelé kisüt a nap. A szél élénk, erős lesz, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik.
Északnyugat felől hidegfront érkezik, amely délelőtt még borongós, többfelé esős időt hoz, délutánra azonban felszakadozik a felhőzet, és sok helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is kialakulhatnak záporok, miközben az északnyugati szél többfelé megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet nagyjából 15 fok körül alakul.
Borongós idő várható, záporokkal
Vasárnap a front hatására sokfelé várható eső, zápor, de a késő délutáni óráktól északnyugat felől ismét felszakadozik a felhőzet. A nyugatira, északnyugatira forduló szél több helyen élénk, időnként erős lehet. Hajnalban már nem kell fagyra számítani, a minimumok 3 és 11 fok között alakulnak, napközben pedig csupán 9–15 fokig emelkedik a hőmérséklet.
