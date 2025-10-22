Borongós, igazi őszi idő vár a hét közepén is

Továbbra is többnyire borult, helyenként záporos időre számíthatunk, a hőmérséklet legfeljebb 16–17 fokig emelkedik.

Borongós idő várható. Fotó: DM

Borongós idő, esővel

A délkeleti szél sokfelé élénk marad. Szerdán már több napsütésre is számíthatunk, de időnként kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli szél főként a Dunántúlon és délkeleten erősödhet meg. Hajnalban 2 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 13 és 22 fok közé melegszik a levegő, az Északi-középhegység térségében lesz a hűvösebb.