1 órája

Borongós, igazi őszi idő vár a hét közepén is

Borongós, helyenként záporos időre készülhetünk, de szerdán már több napsütés is várható. A délies szél sokfelé megélénkül, 22 fokig melegszik a levegő.

Delmagyar.hu

Továbbra is többnyire borult, helyenként záporos időre számíthatunk, a hőmérséklet legfeljebb 16–17 fokig emelkedik.

borongós idő
Borongós idő várható. Fotó: DM

Borongós idő, esővel

A délkeleti szél sokfelé élénk marad. Szerdán már több napsütésre is számíthatunk, de időnként kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli szél főként a Dunántúlon és délkeleten erősödhet meg. Hajnalban 2 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 13 és 22 fok közé melegszik a levegő, az Északi-középhegység térségében lesz a hűvösebb.

