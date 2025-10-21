október 21., kedd

Többfelé várható zápor, érdemes esőkabátot vagy esernyőt is a táskába tenni

Délnyugat felől eső és záporok érkeznek, miközben erősen felhős, helyenként borult időre számíthatunk. A délkeleti szél élénk marad, északkeleten hűvösebb lesz.

Erősen felhős, helyenként borult égbolt várható, délnyugat felől pedig többfelé eső, zápor is kialakulhat.

Erősen felhős, helyenként borult égbolt várható, délnyugat felől pedig többfelé eső, zápor is kialakulhat.

borús idő
Esős, borús idő várható. Fotó: DM

Borús idő várható

A délkeleti szél továbbra is élénk marad, a hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb. Kedden is túlnyomóan felhős időre készülhetünk, reggel többfelé eshet, napközben pedig szórványosan alakulhat ki újabb csapadék. A déli szél főként a Dunántúlon és a déli megyékben erősödhet meg. Hajnalban 1–7 fok, délután északon 7–13, délen 14–20 fok várható.

