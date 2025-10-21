Többfelé várható zápor, érdemes esőkabátot vagy esernyőt is a táskába tenni

Erősen felhős, helyenként borult égbolt várható, délnyugat felől pedig többfelé eső, zápor is kialakulhat.

Esős, borús idő várható. Fotó: DM

Borús idő várható

A délkeleti szél továbbra is élénk marad, a hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb. Kedden is túlnyomóan felhős időre készülhetünk, reggel többfelé eshet, napközben pedig szórványosan alakulhat ki újabb csapadék. A déli szél főként a Dunántúlon és a déli megyékben erősödhet meg. Hajnalban 1–7 fok, délután északon 7–13, délen 14–20 fok várható.