23 perce
Többfelé várható zápor, érdemes esőkabátot vagy esernyőt is a táskába tenni
Délnyugat felől eső és záporok érkeznek, miközben erősen felhős, helyenként borult időre számíthatunk. A délkeleti szél élénk marad, északkeleten hűvösebb lesz.
Erősen felhős, helyenként borult égbolt várható, délnyugat felől pedig többfelé eső, zápor is kialakulhat.
Borús idő várható
A délkeleti szél továbbra is élénk marad, a hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb. Kedden is túlnyomóan felhős időre készülhetünk, reggel többfelé eshet, napközben pedig szórványosan alakulhat ki újabb csapadék. A déli szél főként a Dunántúlon és a déli megyékben erősödhet meg. Hajnalban 1–7 fok, délután északon 7–13, délen 14–20 fok várható.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
A Lidl legújabb ajánlata most könnyebbé teszi a házimunkát, mint valaha
Vádat emeltek a férfi ellen, aki felfegyverkezve támadta meg az egyik ott várakozó nőt