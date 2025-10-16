október 16., csütörtök

Csapadékhiány

1 órája

Hónapok óta várják, most végre eső jöhet a kiszáradt földekre

Címkék#Alföld#növényzet#aszály#csapadék

Országszerte jelentős a csapadékhiány, a talaj az Alföldön különösen kiszáradt. A jövő héten érkező csapadék átmeneti enyhülést hozhat.

Delmagyar.hu

Az elmúlt héten is folytatódott az északnyugatias áramlás, amely alig hozott csapadékot, így országszerte súlyos csapadékhiány alakult ki, különösen hazánk déli területein. A talaj felső rétege a Dunántúlon még nedves, de az Alföld nagy részén már kiszáradt. 50-60 cm-nél mélyebben csaknem országszerte igen szárazak a talajok. A HungaroMet szerint a hőmérséklet a sokéves átlagnak megfelelően alakult. A múlt héten napközben 15-20 fok körül alakult a hőmérséklet, ezen a héten ez 2-3 fokot csökkent. Éjszakai fagyok csak helyenként fordultak elő. 

csapadék várható
Enyhülés és csapadék érkezik a jövő héten. Illusztráció: Shutterstock

Szárazság nehezíti az őszi munkákat az Alföldön

A betakarításnak kedvez a száraz idő, de a repce fejlődéséhez és az őszi vetések előkészítéséhez viszont égető szükség lenne az áztató esőre, főként a déli országrészben. 

Az aszály nyoma még látszik, de nyugaton erőre kapott a növényzet

AZ NDVI adatok szerint szeptember végére csökkent a növényzet zöld tömege, de az Alföldön és a Dunántúl keleti részén még látszik a nyári aszály hatása, ennek ellenére nyugaton és északon átlag feletti a növényzet állapota. 

Lehűlés után enyhülés és csapadék érkezik jövő héten

A következő napokban marad a száraz idő, hétvégén lehűlés és éjszakai fagyok várhatók, majd a jövő hét közepétől enyhülés és többfelé eső is érkezik majd a nyugatias áramlással. 

