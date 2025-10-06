Vészjósló statisztikák: messze átlag alatt az idei csapadékmennyiség

Szomrú látványt festenek a HungaroMet Facebook-oldala által megosztott adatok, miszerint az országos csapadékátlag több mint 120 milliméterrel marad el az 1991–2020-as normál időszakhoz képest.

Kevés csapadék hullot az ország nagy részén idén. Fotó: HungaroMet/Facebook

Csapadékhiány jellemzte az év elmúlt időszakát

A csapadékeloszlás terén is nagy különbség jellemzi az idei év eddig az időjárást, az Alföld középső része különösen száraz, több helyen 250 milliméter alatti a lehullott csapadék mennyisége. A nyugatabbra fekvő, csapadékosabb térségek és a hegyvidékek sem kaptak sokkal többet, ott is csak néhány kisebb körzetben haladta meg az éves összeg a 400 millimétert.