1 órája
Vészjósló statisztikák: messze átlag alatt az idei csapadékmennyiség
Szokatlanul kevés csapadék esett az idei év elmúlt kilenc hónapjába, az országos átlag alig érte el a 350 millimétert, ami messze elmarad a szokásos értékektől.
Szomrú látványt festenek a HungaroMet Facebook-oldala által megosztott adatok, miszerint az országos csapadékátlag több mint 120 milliméterrel marad el az 1991–2020-as normál időszakhoz képest.
Csapadékhiány jellemzte az év elmúlt időszakát
A csapadékeloszlás terén is nagy különbség jellemzi az idei év eddig az időjárást, az Alföld középső része különösen száraz, több helyen 250 milliméter alatti a lehullott csapadék mennyisége. A nyugatabbra fekvő, csapadékosabb térségek és a hegyvidékek sem kaptak sokkal többet, ott is csak néhány kisebb körzetben haladta meg az éves összeg a 400 millimétert.
