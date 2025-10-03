október 3., péntek

Klasszikus őszi időjárás várható, csapadék nélkül

Pénteken többfelé lesz napos az idő, de keleten több felhő gyűlhet össze. Jelentős eső nem várható, viszont szeles, hűvös időre készülhetünk.

Hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, de időnként gomolyfelhők jelenhetnek meg, főként az ország keleti részén, ám eső alig valószínű.

Őszies időjárás csapadék nélkül. Illusztráció: Shutterstock

Csapadék nem várható

Nyugaton túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik, míg kelet felé haladva egyre több felhő takarhatja az eget. Jelentős csapadékra nem kell készülni, legfeljebb a keleti, délkeleti határ mentén fordulhat elő gyenge eső. Szeles, az átlaghoz képest hűvös idő várható, hajnalban a Dunántúlon és északon több helyen gyenge fagy is lehet. A délutáni maximumok 11 és 16 fok között alakulnak. Érdemes lesz tehát rétegesen öltözködni, hiszen hajnalban nagyin hideg lesz.

