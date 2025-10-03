Klasszikus őszi időjárás várható, csapadék nélkül

Hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, de időnként gomolyfelhők jelenhetnek meg, főként az ország keleti részén, ám eső alig valószínű.

Őszies időjárás csapadék nélkül. Illusztráció: Shutterstock

Csapadék nem várható

Nyugaton túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik, míg kelet felé haladva egyre több felhő takarhatja az eget. Jelentős csapadékra nem kell készülni, legfeljebb a keleti, délkeleti határ mentén fordulhat elő gyenge eső. Szeles, az átlaghoz képest hűvös idő várható, hajnalban a Dunántúlon és északon több helyen gyenge fagy is lehet. A délutáni maximumok 11 és 16 fok között alakulnak. Érdemes lesz tehát rétegesen öltözködni, hiszen hajnalban nagyin hideg lesz.