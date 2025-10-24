1 órája
Enyhe, de változékony időjárást hoz a szombat
Szombaton változékony, de enyhe időre készülhetünk: napos időszakok mellett délutántól délnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé eleredhet az eső.
A felhőzet és a csapadék hajlama fokozatosan csökken, ám délnyugat felől ismét vastagabb felhők érkeznek, amelyek a déli országrészben esőt, záporesőt is hozhatnak.
Szombaton enyhe idővel lep meg az ősz
Éjszaka nagy területen kiderül az ég, de délen, délnyugaton átmeneti párásság, köd is kialakulhat. Szombaton nyugat felől érkező felhők időnként megzavarják a napsütést, délutántól pedig egyre jobban beborul az ég. Estétől elsősorban délen növekszik meg a csapadék esélye, helyenként zivatar sem kizárt. A nyugati, északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, holnap a délies irányba forduló szél élénkülhet meg. A hőmérséklet hajnalban 0 és +7, napközben 13 és 18 fok között várható, az Északi-középhegység térségében kissé hűvösebben.
