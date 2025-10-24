Enyhe, de változékony időjárást hoz a szombat

A felhőzet és a csapadék hajlama fokozatosan csökken, ám délnyugat felől ismét vastagabb felhők érkeznek, amelyek a déli országrészben esőt, záporesőt is hozhatnak.

Enyhe, változékony idővel folytatódik a hosszú hétvége. Fotó: DM

Szombaton enyhe idővel lep meg az ősz

Éjszaka nagy területen kiderül az ég, de délen, délnyugaton átmeneti párásság, köd is kialakulhat. Szombaton nyugat felől érkező felhők időnként megzavarják a napsütést, délutántól pedig egyre jobban beborul az ég. Estétől elsősorban délen növekszik meg a csapadék esélye, helyenként zivatar sem kizárt. A nyugati, északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, holnap a délies irányba forduló szél élénkülhet meg. A hőmérséklet hajnalban 0 és +7, napközben 13 és 18 fok között várható, az Északi-középhegység térségében kissé hűvösebben.