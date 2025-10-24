október 24., péntek

Salamon névnap

16°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

1 órája

Enyhe, de változékony időjárást hoz a szombat

Címkék#térség#felhőzet#csapadék

Szombaton változékony, de enyhe időre készülhetünk: napos időszakok mellett délutántól délnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé eleredhet az eső.

Delmagyar.hu

A felhőzet és a csapadék hajlama fokozatosan csökken, ám délnyugat felől ismét vastagabb felhők érkeznek, amelyek a déli országrészben esőt, záporesőt is hozhatnak.

enyhe őszi idő
Enyhe, változékony idővel folytatódik a hosszú hétvége. Fotó: DM

Szombaton enyhe idővel lep meg az ősz

Éjszaka nagy területen kiderül az ég, de délen, délnyugaton átmeneti párásság, köd is kialakulhat. Szombaton nyugat felől érkező felhők időnként megzavarják a napsütést, délutántól pedig egyre jobban beborul az ég. Estétől elsősorban délen növekszik meg a csapadék esélye, helyenként zivatar sem kizárt. A nyugati, északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, holnap a délies irányba forduló szél élénkülhet meg. A hőmérséklet hajnalban 0 és +7, napközben 13 és 18 fok között várható, az Északi-középhegység térségében kissé hűvösebben.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu