A fejünk is fájhat és eső is lehet, zavaros hétkezdés

Északnyugat felől gyenge hidegfront érkezik, amely elszórt záporokat és erősödő szelet hoz. A hőmérséklet 15–20 fok között alakul.

Delmagyar.hu

Észak és északnyugat felől egy gyenge hidegfront érkezik, amely hatására megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél élénk marad, a hőmérséklet 15–20 fok között alakul.

eső
Megnövekszik a felhőzet, eső is előfordulhat. Fotó: DM

Eső is lehet hétfőn

Hétfőn a hidegfront hatására ismét gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Kisebb eső vagy zápor főként az ország északkeleti és északi tájain fordulhat elő, miközben a szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a délutáni maximumok 13–20 fok között várhatók.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

