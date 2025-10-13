A fejünk is fájhat és eső is lehet, zavaros hétkezdés

Észak és északnyugat felől egy gyenge hidegfront érkezik, amely hatására megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél élénk marad, a hőmérséklet 15–20 fok között alakul.

Megnövekszik a felhőzet, eső is előfordulhat. Fotó: DM

Eső is lehet hétfőn

Hétfőn a hidegfront hatására ismét gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Kisebb eső vagy zápor főként az ország északkeleti és északi tájain fordulhat elő, miközben a szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a délutáni maximumok 13–20 fok között várhatók.