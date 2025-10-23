Jól indul a nap, de a délután meglepetéseket tartogat

Nemzeti ünnepünk napján eleinte változóan felhős időre és helyenként záporokra számíthatunk, majd késő délutántól egy markáns hidegfront éri el hazánkat.

Esőt hozhat a délután a nemzeti ünnepünkön. Fotó: DM

Eső zavarhatja meg az ünnepi megemlékezést

Estétől sokfelé várható eső, zápor, sőt beágyazott zivatar is kialakulhat. A szél napközben déli, estétől északnyugatira fordul és többfelé viharossá fokozódik. A front előtt még 22 fok körüli hőmérséklet valószínű.

Csütörtökön a napos időszakokat gyakran szakítják meg felhők, napközben elszórtan újabb záporok, esők jöhetnek, estétől pedig a Dunántúlon ismét sokfelé eleredhet az eső, néhol zivatar is kialakulhat. A délies szél többfelé erős, nyugaton és északnyugaton helyenként viharos lesz. Hajnalban 5–12, délután 16–25 fok várható.