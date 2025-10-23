2 órája
Jól indul a nap, de a délután meglepetéseket tartogat
Nemzeti ünnepünkön markáns hidegfront érkezik, estétől sokfelé elered az eső, sőt zivatarok is kialakulhatnak. A szél viharossá fokozódik, a hőmérséklet 22 fok körül tetőzik.
Nemzeti ünnepünk napján eleinte változóan felhős időre és helyenként záporokra számíthatunk, majd késő délutántól egy markáns hidegfront éri el hazánkat.
Eső zavarhatja meg az ünnepi megemlékezést
Estétől sokfelé várható eső, zápor, sőt beágyazott zivatar is kialakulhat. A szél napközben déli, estétől északnyugatira fordul és többfelé viharossá fokozódik. A front előtt még 22 fok körüli hőmérséklet valószínű.
Csütörtökön a napos időszakokat gyakran szakítják meg felhők, napközben elszórtan újabb záporok, esők jöhetnek, estétől pedig a Dunántúlon ismét sokfelé eleredhet az eső, néhol zivatar is kialakulhat. A délies szél többfelé erős, nyugaton és északnyugaton helyenként viharos lesz. Hajnalban 5–12, délután 16–25 fok várható.
