Többfelé várható eső, a szél is erős lehet kedden

Többnyire erősen felhős, helyenként borult lesz az ég, és délnyugat felől egyre többfelé alakulhat ki eső vagy zápor. A délkeleti szél sokfelé élénk marad, a hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten lesz hűvösebb az idő.

Esős idő várható holnap Szegeden. Fotó: DM

Esős időt tartogathat a kedd

Kedden is marad a felhős időjárás, reggel többfelé eleredhet az eső, napközben pedig szórványosan fordulhat elő további csapadék. A déli szél főként a Dunántúlon és délen lehet erős, hajnalban 1–7, délután 7–20 fok közötti értékeket mérhetünk.