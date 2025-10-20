október 20., hétfő

Vendel névnap

11°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

3 órája

Többfelé várható eső, a szél is erős lehet kedden

Címkék#szél#zápor#hőmérséklet

Hétfőn és kedden is marad a borongós, csapadékos idő. Délnyugat felől többfelé eső érkezik, miközben a szél is élénk, helyenként erős lesz.

Delmagyar.hu

Többnyire erősen felhős, helyenként borult lesz az ég, és délnyugat felől egyre többfelé alakulhat ki eső vagy zápor. A délkeleti szél sokfelé élénk marad, a hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten lesz hűvösebb az idő.

esős idő
Esős idő várható holnap Szegeden. Fotó: DM

Esős időt tartogathat a kedd

Kedden is marad a felhős időjárás, reggel többfelé eleredhet az eső, napközben pedig szórványosan fordulhat elő további csapadék. A déli szél főként a Dunántúlon és délen lehet erős, hajnalban 1–7, délután 7–20 fok közötti értékeket mérhetünk. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu