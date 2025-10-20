3 órája
Többfelé várható eső, a szél is erős lehet kedden
Hétfőn és kedden is marad a borongós, csapadékos idő. Délnyugat felől többfelé eső érkezik, miközben a szél is élénk, helyenként erős lesz.
Többnyire erősen felhős, helyenként borult lesz az ég, és délnyugat felől egyre többfelé alakulhat ki eső vagy zápor. A délkeleti szél sokfelé élénk marad, a hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten lesz hűvösebb az idő.
Esős időt tartogathat a kedd
Kedden is marad a felhős időjárás, reggel többfelé eleredhet az eső, napközben pedig szórványosan fordulhat elő további csapadék. A déli szél főként a Dunántúlon és délen lehet erős, hajnalban 1–7, délután 7–20 fok közötti értékeket mérhetünk.
