Meteor
3 órája
Vakító jelenség az égen: fényes tűzgömb ragyogta be Kelet-Magyarország égboltját (fotóval)
Az ország számos pontjáról látható volt a légkörben felizzó meteor.
Péntek este néhány másodpercig vakító fény borította be az égbolt egy részét: 22 óra 14 perckor egy hatalmas tűzgömb ragyogott fel. A számítások szerint valahol Magyarország keleti része felett izzott fel a légkörben ez az űrből érkező meteor.
Fényes tűzgömb Magyarország felett: vakító meteor ragyogott fel az égen
A jelenségről több kamera is felvételt készített, ezekből továbbiakat az Időkép oldalán láthatnak.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre