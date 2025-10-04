Vakító jelenség az égen: fényes tűzgömb ragyogta be Kelet-Magyarország égboltját (fotóval)

Péntek este néhány másodpercig vakító fény borította be az égbolt egy részét: 22 óra 14 perckor egy hatalmas tűzgömb ragyogott fel. A számítások szerint valahol Magyarország keleti része felett izzott fel a légkörben ez az űrből érkező meteor.

A péntek esti égbolt látványossága: fényes tűzgömb Magyarország felett, az időkép felvételein is látható a ritka égi jelenség. Fotó: Időkép

Fényes tűzgömb Magyarország felett: vakító meteor ragyogott fel az égen

A jelenségről több kamera is felvételt készített, ezekből továbbiakat az Időkép oldalán láthatnak.