Meteor

3 órája

Vakító jelenség az égen: fényes tűzgömb ragyogta be Kelet-Magyarország égboltját (fotóval)

Címkék#felvétel#Kelet-Magyarország#meteor

Az ország számos pontjáról látható volt a légkörben felizzó meteor.

Delmagyar.hu

Péntek este néhány másodpercig vakító fény borította be az égbolt egy részét: 22 óra 14 perckor egy hatalmas tűzgömb ragyogott fel. A számítások szerint valahol Magyarország keleti része felett izzott fel a légkörben ez az űrből érkező meteor.

A péntek esti égbolt látványossága: fényes tűzgömb Magyarország felett – olvasóink felvételein is látható a ritka égi jelenség.”
A péntek esti égbolt látványossága: fényes tűzgömb Magyarország felett, az időkép felvételein is látható a ritka égi jelenség. Fotó: Időkép

Fényes tűzgömb Magyarország felett: vakító meteor ragyogott fel az égen

A jelenségről több kamera is felvételt készített, ezekből továbbiakat az Időkép oldalán láthatnak.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

