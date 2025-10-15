Fényoszlopok tündököltek Szeged térségében – ritka légköroptikai csoda ragyogott az égen

Erős napot zártunk kedden légköroptikai szempontból: napközben a magasszintű felhőkön naphalók, melléknapok és szivárványok is megjelentek. Alkonyatkor pedig újabb látványos jelenség, a naposzlop és a fényoszlop is kialakult, amelyet talán először sikerült lefotózni hazánk felett az idei ősz során.

Lenyűgöző fényoszlopok tündököltek Szeged térségében: a jégkristályok visszaverődő fényei varázslatos oszlopokat rajzoltak az éjszakai égboltra. Fotó: Időkép.hu/ Alexfly

Hogyan jönnek létre a fényoszlopok?

A fényoszlopok akkor alakulnak ki, amikor a hideg levegőben apró, lapos jégkristályok lebegnek, és visszaverik a mesterséges fényforrások, például az utcai lámpák, autók vagy gyárak fényét. A kristályok vízszintesen rendeződnek el, így a fény függőlegesen verődik vissza, oszlopszerű csíkokat rajzolva az égre.

A jelenség főként hideg, derült éjszakákon figyelhető meg, és bár a sarki területeken gyakrabban előfordul, Magyarországon igazi különlegességnek számít. Kedden este Szeged térségében többen is megörökítették a tünékeny, fénnyel teli oszlopokat, amelyek néhány percre elbűvölték az eget figyelőket.