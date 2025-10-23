40 perce
Ideje felkészülni, érkezik a markáns hidegfront
Késő délután markáns hidegfront éri el hazánkat. A szél sokfelé megerősödik, nyugaton viharos lökések is várhatók.
Fotó: Pezzetta Umberto
A nappali órákban még többfelé kisüt a nap, a változó felhőzet mellett csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor. A déli szél a Dunántúlon és a Duna mentén erősödik meg, nyugaton viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, de a tartósan felhős tájakon ennél hűvösebb lehet.
Hidegfront érkezik
Késő délutántól azonban markáns hidegfront érkezik nyugat felől: gyorsan beborul az ég, és kiterjedt csapadékrendszer vonul át az országon. Éjszaka országszerte eső, zápor, néhol zivatar várható, a szél északnyugatira fordul és többfelé viharossá fokozódik. Az ország nyugati, északnyugati részén jelentősebb mennyiségű csapadék is hullhat.
