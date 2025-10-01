4 órája
Azért jó ha lesz nálunk kabát csütörtökön
Összességében a holnapi időjárás kiegyensúlyozott körülményeket ígér Szeged térségében.
A holnapi időjárás a Szeged környéki térségben alapvetően napos, csapadékmentes idő várható. A HungaroMet előrejelzése szerint túlnyomóan napos lesz a csütörtök, előfordulhatnak elszórtan gomolyfelhők, de ezek nem hoznak kiadós esőt. A légmozgás mérsékelt marad — időnként kis szél érezhető —, így kellemes, átlagos őszi klíma uralkodik majd.
A holnapi időjárás estére hideget hoz
A HungaroMet adatai reggel körülbelül 3 °C körüli értékkel indul, és az éjszakai órákban sem esik fagypont alá. A délutáni órákban a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, és valószínűleg eléri a 14–16 °C-ot is, miközben időnként gomolyfelhők takarhatják az eget. Éjszaka viszont visszahűl az idő, így az alacsonyabb értékek ismét 3–5 °C körül alakulhatnak.
