október 1., szerda

Malvin névnap

10°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Holnapi időjárás

4 órája

Azért jó ha lesz nálunk kabát csütörtökön

Címkék#gomolyfelhők#időjárás#Szeged

Összességében a holnapi időjárás kiegyensúlyozott körülményeket ígér Szeged térségében.

Delmagyar.hu

A holnapi időjárás a Szeged környéki térségben alapvetően napos, csapadékmentes idő várható. A HungaroMet előrejelzése szerint túlnyomóan napos lesz a csütörtök, előfordulhatnak elszórtan gomolyfelhők, de ezek nem hoznak kiadós esőt. A légmozgás mérsékelt marad — időnként kis szél érezhető —, így kellemes, átlagos őszi klíma uralkodik majd.

A holnapi időjárás kellemes őszi napot ígér.
A holnapi időjárás Szeged környékén napos égbolt és enyhe légmozgás jellemző lesz. Fotó: DM

A holnapi időjárás estére hideget hoz

A HungaroMet adatai reggel körülbelül 3 °C körüli értékkel indul, és az éjszakai órákban sem esik fagypont alá. A délutáni órákban a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, és valószínűleg eléri a 14–16 °C-ot is, miközben időnként gomolyfelhők takarhatják az eget. Éjszaka viszont visszahűl az idő, így az alacsonyabb értékek ismét 3–5 °C körül alakulhatnak.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu