Azért jó ha lesz nálunk kabát csütörtökön

A holnapi időjárás a Szeged környéki térségben alapvetően napos, csapadékmentes idő várható. A HungaroMet előrejelzése szerint túlnyomóan napos lesz a csütörtök, előfordulhatnak elszórtan gomolyfelhők, de ezek nem hoznak kiadós esőt. A légmozgás mérsékelt marad — időnként kis szél érezhető —, így kellemes, átlagos őszi klíma uralkodik majd.

A holnapi időjárás Szeged környékén napos égbolt és enyhe légmozgás jellemző lesz. Fotó: DM

A holnapi időjárás estére hideget hoz

A HungaroMet adatai reggel körülbelül 3 °C körüli értékkel indul, és az éjszakai órákban sem esik fagypont alá. A délutáni órákban a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, és valószínűleg eléri a 14–16 °C-ot is, miközben időnként gomolyfelhők takarhatják az eget. Éjszaka viszont visszahűl az idő, így az alacsonyabb értékek ismét 3–5 °C körül alakulhatnak.