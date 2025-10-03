október 3., péntek

3 órája

Napos kezdés után szeles és csapadékos estére számíthatunk

Szombaton napos idővel indul a hétvége, de estére nyugat felől gyorsan beborul az ég, és egyre többfelé eső, zápor érkezik.

Az országos előrejelzés szerint péntek estétől szombat reggelig többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható.

holnapi időjárás
Holnapi időjárás: napos időre számíthatunk, de estére nyugat felől eső és zápor érkezik, a szél többfelé élénk, néhol erős lehet. Fotó: Frank Yvette

 A Tiszántúlon azonban maradhatnak felhők, a keleti határnál gyenge eső sem kizárt. A hőmérséklet -4 és +5 fok között alakul, keleten enyhébb maradhat az idő. Szombat reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Délutántól azonban nyugat felől gyorsan borul az ég, estére egyre többfelé eső, zápor érkezik. A délnyugati, déli szél élénk, néhol erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12–17 fok között várható – írja a HungaroMet

