3 órája
Napos kezdés után szeles és csapadékos estére számíthatunk
Szombaton napos idővel indul a hétvége, de estére nyugat felől gyorsan beborul az ég, és egyre többfelé eső, zápor érkezik.
Az országos előrejelzés szerint péntek estétől szombat reggelig többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható.
A Tiszántúlon azonban maradhatnak felhők, a keleti határnál gyenge eső sem kizárt. A hőmérséklet -4 és +5 fok között alakul, keleten enyhébb maradhat az idő. Szombat reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Délutántól azonban nyugat felől gyorsan borul az ég, estére egyre többfelé eső, zápor érkezik. A délnyugati, déli szél élénk, néhol erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12–17 fok között várható – írja a HungaroMet.
