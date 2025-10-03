Napos kezdés után szeles és csapadékos estére számíthatunk

Az országos előrejelzés szerint péntek estétől szombat reggelig többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható.

Holnapi időjárás: napos időre számíthatunk, de estére nyugat felől eső és zápor érkezik, a szél többfelé élénk, néhol erős lehet. Fotó: Frank Yvette

A Tiszántúlon azonban maradhatnak felhők, a keleti határnál gyenge eső sem kizárt. A hőmérséklet -4 és +5 fok között alakul, keleten enyhébb maradhat az idő. Szombat reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Délutántól azonban nyugat felől gyorsan borul az ég, estére egyre többfelé eső, zápor érkezik. A délnyugati, déli szél élénk, néhol erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12–17 fok között várható – írja a HungaroMet.