1 órája
Ködös reggel, napos délután – így alakul a hétfői országos időjárás
Vasárnap estétől hétfőig változékony, de egyre nyugodtabb idő várható. Az ország nagy részén csökken a felhőzet, a nap is előbukkan, de a hajnali órákban többfelé pára és köd is képződhet.
Vasárnap estétől északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, hétfő hajnalra a középső országrészben akár ki is derülhet az ég.
Északkeletre köd és rétegfelhőzet érkezhet, délen pedig még előfordulhat kisebb eső, ami az éjszaka második felében megszűnik. A szél többnyire északnyugati, nyugati lesz, helyenként élénk, erős lökésekkel. A legalacsonyabb hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul, de fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Hétfőn a köd feloszlása után napos időre számíthatunk, változó felhőzettel és helyenként záporesővel. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, a nappali csúcshőmérséklet 12 és 18 fok között várható – írja a HungaroMet.
