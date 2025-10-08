október 8., szerda

Koppány névnap

18°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Holnap szeszélyes arcát mutatja az ősz – változékony viszonyok érkeznek

Címkék#időjárás#zápor#esernyő

Holnapi időjárás ismét szeszélyes lesz, a felhők és a napsütés váltják egymást, miközben helyenként eső is előfordulhat.

Munkatársunktól

A holnapi időjárás igazi őszi arcát mutatja, többfelé felhők vonulnak fölénk, és ezekből főként a Dunántúlon hullhat eső. A Dunától keletre élők inkább csak elszórt záporokra számíthatnak, de ott is érdemes esernyőt tartani a táskában. 

őszi táj hasonló a holnapi időjáráshoz
Többfelé eleredhet az eső, máshol viszont a napé lesz a főszerep a holnapi időjárásban.

Milyen idő lesz holnap?

A borongósabb időjárás ellenére a legtöbb helyen rövid időre kisüt majd a nap, így nem lesz teljesen komor a napunk. Az északnyugati szél többfelé, különösen a Dunántúlon, a főváros környékén és néhol északkeleten megerősödhet, ami kissé csípőssé teheti a levegőt. Reggel 1 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 13–20 fokig melegszik az időjárás. Érdemes rétegesen öltözni, hogy a változó körülmények között is kényelmesen érezzük magunkat.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu