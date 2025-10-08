Holnap szeszélyes arcát mutatja az ősz – változékony viszonyok érkeznek

A holnapi időjárás igazi őszi arcát mutatja, többfelé felhők vonulnak fölénk, és ezekből főként a Dunántúlon hullhat eső. A Dunától keletre élők inkább csak elszórt záporokra számíthatnak, de ott is érdemes esernyőt tartani a táskában.

Többfelé eleredhet az eső, máshol viszont a napé lesz a főszerep a holnapi időjárásban.

Milyen idő lesz holnap?

A borongósabb időjárás ellenére a legtöbb helyen rövid időre kisüt majd a nap, így nem lesz teljesen komor a napunk. Az északnyugati szél többfelé, különösen a Dunántúlon, a főváros környékén és néhol északkeleten megerősödhet, ami kissé csípőssé teheti a levegőt. Reggel 1 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 13–20 fokig melegszik az időjárás. Érdemes rétegesen öltözni, hogy a változó körülmények között is kényelmesen érezzük magunkat.