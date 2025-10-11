október 11., szombat

Holnap is tökéletes őszi időre számíthatunk

A holnapi időjárás Szegeden igazán kellemesnek ígérkezik, sok napsütés, kevés felhő és tavaszias meleg teszi ideálissá a vasárnapot. Csapadék nem várható, így nyugodtan tervezhetünk szabadtéri programokat is.

Munkatársunktól

A holnapi időjárás Szegeden többnyire napos lesz, csak elvétve takarhatják el a napot kisebb felhők. 

a holnapi időjárás kellemesen napos lesz.
A szegedi Dóm tér a holnapi időjárás szerint napfényben úszik majd. Illusztráció: Shutterstock

Milyen idő lesz holnap?

Reggel hűvös, 7–8 °C körüli hőmérsékletre számíthatunk, de a nap folyamán gyorsan felmelegszik a levegő, délutánra akár 18–19 °C is lehet. A holnapi időjárás tehát kifejezetten kedvez a szabadtéri kikapcsolódásnak, legyen szó egy Tisza-parti sétáról vagy egy baráti találkozóról egy napsütötte teraszon.

A holnapi időjárás estére sem okoz meglepetést, enyhe marad, a hőmérséklet 11–13 °C között alakul, és továbbra is derült ég várható. Ha este indulunk útnak, elég lesz egy vékony kabát vagy pulóver.

Összességében a holnapi időjárás Szegeden nyugodt, derűs és tavaszias hangulatú napot ígér, ami tökéletes alkalmat ad arra, hogy feltöltődjünk a friss levegőn.

