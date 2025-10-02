október 3., péntek

Hűvös őszies idővel zárulnak a hétköznapok

Pénteken nyugaton derült, napos időre készülhetünk, míg keleten több felhő zavarhatja a napsütést. Számottevő eső nem valószínű, de a szél sokfelé élénk lesz, a hőérzetet is csökkentve.

Pénteken hosszabb napos időszakok váltják majd egymást a gomolyfelhőkkel, de ezekből csapadék alig valószínű.

hűvös
Hűvös őszi idő várható pénteken. Illusztráció: Shutterstock

Hűvös idő valószínű, öltözzön rétegesen!

Nyugaton túlnyomóan derült, ragyogóan napos időre készülhetünk, míg kelet felé haladva fokozatosan több felhő takarja majd az eget. Jelentős eső nem várható, csupán a keleti és délkeleti határ mentén fordulhat elő néhol gyenge csapadék. A szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, ami tovább fokozza a hűvös érzetet. A hajnal hűvösen indul: a Dunántúlon és északon többfelé gyenge fagy is előfordulhat, majd kora délutánra 11 és 16 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

