3 órája
Hűvös őszies idővel zárulnak a hétköznapok
Pénteken nyugaton derült, napos időre készülhetünk, míg keleten több felhő zavarhatja a napsütést. Számottevő eső nem valószínű, de a szél sokfelé élénk lesz, a hőérzetet is csökkentve.
Pénteken hosszabb napos időszakok váltják majd egymást a gomolyfelhőkkel, de ezekből csapadék alig valószínű.
Hűvös idő valószínű, öltözzön rétegesen!
Nyugaton túlnyomóan derült, ragyogóan napos időre készülhetünk, míg kelet felé haladva fokozatosan több felhő takarja majd az eget. Jelentős eső nem várható, csupán a keleti és délkeleti határ mentén fordulhat elő néhol gyenge csapadék. A szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, ami tovább fokozza a hűvös érzetet. A hajnal hűvösen indul: a Dunántúlon és északon többfelé gyenge fagy is előfordulhat, majd kora délutánra 11 és 16 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
