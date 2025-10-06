12 órája
Szeles, változékony hétfő jön
Hétfőn ismét változékony időre számíthatunk.
Az előrejelzések szerint a hét első napján reggel fokozatosan feloszlik a köd és a rétegfelhőzet. Délutánra ismét megnövekszik a felhőzet az ország nagy részén.
A Dunántúlon helyenként futó záporok alakulhatnak ki, míg a keleti tájakon továbbra is sok napsütés várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, olykor erős, helyenként viharos lehet, főként a középső országrészben. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, így hűvös, szeles, de időnként napos hétfőre készülhetünk – írja a HungaroMet előrejelzése.
