Szeles, változékony hétfő jön

Hétfőn ismét változékony időre számíthatunk.

Az előrejelzések szerint a hét első napján reggel fokozatosan feloszlik a köd és a rétegfelhőzet. Délutánra ismét megnövekszik a felhőzet az ország nagy részén. 

Időjárás: változékony hétfő. Fotó: DM

A Dunántúlon helyenként futó záporok alakulhatnak ki, míg a keleti tájakon továbbra is sok napsütés várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, olykor erős, helyenként viharos lehet, főként a középső országrészben. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, így hűvös, szeles, de időnként napos hétfőre készülhetünk – írja a HungaroMet előrejelzése. 

 

 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

