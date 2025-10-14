október 14., kedd

1 órája

Kabát kell reggel, de délután már elteheted, őszi fordulat Szegeden

Igazi ősz vár ránk.

Csongrád-Csanád vármegyében október 14-én változóan felhős, helyenként párás idő várható. Az éjszaka és a reggel hűvös lesz, a hőmérséklet 4–7 °C körül alakul, helyenként köd is kialakulhat. Délelőtt fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a párásság ellenére több órás napsütés is várható.

Délutánra 14–16 °C közé melegszik a levegő, estére viszont ismét lehűlés és több felhő valószínű. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb gyenge zápor fordulhat elő elszórtan. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, így a nap nagy részében kellemes, csendes őszi időre lehet számítani.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

