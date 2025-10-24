Borús arcát mutatja a pénteki időjárás

Csütörtök estétől nyugat felől kiterjedt frontális csapadékrendszer érkezik, országszerte esőt, záport, egyes helyeken zivatarokat hozva.

Időjárás: pénteken már többfelé kisüthet a nap. Fotó: Pezzetta Umberto

Időjárás péntekre

A legintenzívebb csapadék a nyugati és északnyugati tájakon várható. A szél előbb a Dunántúlon, majd máshol is északnyugatira, nyugatira fordul, és a front mentén erős, viharos lökésekkel kíséri a változást. Éjszaka a legalacsonyabb hőmérséklet 7–14 fok között alakul. Pénteken reggel a felhőzet nyugat felől csökken, a csapadék főként az északkeleti területekre szorítkozik, napközben sokfelé kisüt a nap, de délnyugaton helyenként még eső, zápor előfordulhat. A nappali maximum hőmérséklet 11 és 16 fok körül alakul – írja a HungaroMet előrejelzése.