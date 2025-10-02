október 3., péntek

Mai évfordulók
Ilyen idő vár ránk csütörtökön

Címkék#Csongrád-Csanádban#kabát#időjárás

A kabát jó ha nálunk lesz.

Delmagyar.hu

Ma Csongrád-Csanádban kezdetben hűvös, derült, később fokozatosan felhősödő időre lehet számítani, délután 13–14 °C körüli maximumokkal. Érdemes magunknál tartani a kabátot, mellényeket, mert 20 km/h-s széllökésekre is lehet számítani

Fotó: DM

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

