2 órája
Ilyen idő vár ránk csütörtökön
A kabát jó ha nálunk lesz.
Ma Csongrád-Csanádban kezdetben hűvös, derült, később fokozatosan felhősödő időre lehet számítani, délután 13–14 °C körüli maximumokkal. Érdemes magunknál tartani a kabátot, mellényeket, mert 20 km/h-s széllökésekre is lehet számítani
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
