Ne hagyd otthon a kabátot, de a napszemüveg is jól jöhet

Holnap reggel Csongrád-Csanádban általában sokfelé marad a felhőzet, és a hőmérséklet 5–9 °C között alakul. Dél felé haladva élénkülő napsütés váltja a felhős részleteket, így délelőtt 11 óra körül már akár 12 °C körüli értékeket is elérhetünk. Kora délutánra 16 °C körüli csúcs várható, miközben a levegő kissé szürkébb tónusba hajlik a gyakrabban előforduló réteg- és gomolyfelhők miatt.

Fotó: DM

Délután a felhőrétegek időnként gyengébben takarják az eget, így a helyenkénti napsütés is előbukkan. A délutáni órákban a hőmérséklet továbbra is 16–17 °C körül mozog majd. Estefelé a légkör fokozatosan tisztul, a felhők ritkulnak, így az éjszaka közeledtével 10–12 °C-ra hűlhet le a levegő.