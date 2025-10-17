Változékony nap elé néz Csongrád-Csanád

október 17., péntek

Bár az október közepi napok gyakran tartogatnak meglepetéseket, Csongrád-Csanád vármegyében most inkább a nyugodtabb, őszi arcát mutatja majd az időjárás.

Csongrád-Csanád vármegyében október 17-én jellemzően változékony, felhős idő várható. A hajnali órákban derült, kissé hűvös időre lehet számítani — hajnalban akár 5–6 °C-ig is visszaeshet a hőmérséklet — közben fokozatosan növekszik a felhőzet. Délelőtt és délben már többnyire felhős-napos periódusok váltják egymást, de hosszabb ideig maradhatnak felhős szakaszok is. A csúcshőmérséklet délután 15-16 °C körül alakulhat.

Fotó: DM

A délutáni és esti órákban továbbra is felhősebb marad az ég, és lehűlés várható: estére 11–13 °C körüli értékekkel. Széllel kapcsolatban jelentős változás nem jellemző, csapadék sem valószínű jelentősebb mennyiségben. 

