Az ősz most mutatja meg igazi arcát Csongrád-Csanádban

Szombaton nyugodt, hűvös őszi időre lehet számítani. A HungaroMet adatai alapján a nap folyamán a napsütést gyakran felhők zavarják, de csapadék nem valószínű. A hajnali órákban 5 °C körüli minimum, helyenként akár fagypont közeli érték is előfordulhat, napközben viszont 16–17 °C körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Mérsékelt, időnként élénk északkeleti szél fújhat.

Fotó: DM

A délutáni órákban több napsütés is várható, de estére ismét megnövekedhet a felhőzet, és a levegő gyorsan lehűl.