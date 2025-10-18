49 perce
Az ősz most mutatja meg igazi arcát Csongrád-Csanádban
Összességében száraz, de hűvös idő lesz, ezért réteges öltözet ajánlott, különösen reggel és késő este.
Szombaton nyugodt, hűvös őszi időre lehet számítani. A HungaroMet adatai alapján a nap folyamán a napsütést gyakran felhők zavarják, de csapadék nem valószínű. A hajnali órákban 5 °C körüli minimum, helyenként akár fagypont közeli érték is előfordulhat, napközben viszont 16–17 °C körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Mérsékelt, időnként élénk északkeleti szél fújhat.
A délutáni órákban több napsütés is várható, de estére ismét megnövekedhet a felhőzet, és a levegő gyorsan lehűl.
