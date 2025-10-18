október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

49 perce

Az ősz most mutatja meg igazi arcát Csongrád-Csanádban

Címkék#időjárás#eső#hőmérséklet

Összességében száraz, de hűvös idő lesz, ezért réteges öltözet ajánlott, különösen reggel és késő este.

Delmagyar.hu

Szombaton nyugodt, hűvös őszi időre lehet számítani. A HungaroMet adatai alapján a nap folyamán a napsütést gyakran felhők zavarják, de csapadék nem valószínű. A hajnali órákban 5 °C körüli minimum, helyenként akár fagypont közeli érték is előfordulhat, napközben viszont 16–17 °C körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Mérsékelt, időnként élénk északkeleti szél fújhat.

Fotó: DM

A délutáni órákban több napsütés is várható, de estére ismét megnövekedhet a felhőzet, és a levegő gyorsan lehűl. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu