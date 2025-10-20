Mutatjuk, milyen időre számíthatsz a hét első napján

A HungaroMet előrejelzése alapján a Csongrád‑Csanád megye térségében október 20-án reggel hűvös és részben felhős idő várható: hajnalban akár 0 °C körüli értékkel, majd 8–10 °C-ra melegszik a légkör. A délelőtt folyamán fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüthet a nap.

Fotó: DM

Délutánra a hőmérséklet elérheti a kb. 14-15 °C-ot, az ég nagy részben derült lesz, csapadék nem várható. Az esti órákban fokozatos lehűlés várható, a felhőzet ismét növekedhet.