Időpjárás
2 órája
Mutatjuk, milyen időre számíthatsz a hét első napján
Hűvösen indul a hét.
A HungaroMet előrejelzése alapján a Csongrád‑Csanád megye térségében október 20-án reggel hűvös és részben felhős idő várható: hajnalban akár 0 °C körüli értékkel, majd 8–10 °C-ra melegszik a légkör. A délelőtt folyamán fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüthet a nap.
Délutánra a hőmérséklet elérheti a kb. 14-15 °C-ot, az ég nagy részben derült lesz, csapadék nem várható. Az esti órákban fokozatos lehűlés várható, a felhőzet ismét növekedhet.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre