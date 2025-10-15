október 15., szerda

Teréz névnap

+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Mutatjuk, mivel vár a mai időjárás

Címkék#Csongrád-Csanád megyében#zápor#csapadék

Delmagyar.hu

Az országos előrejelzés alapján holnapra Magyarországon változóan felhős idő várható, és az égbolton átlagosan több-kevesebb napsütés is megmutatkozhat. A hajnali, kora reggeli órákban 3–8 °C körüli értékekkel indul a nap, délutánra viszont 12–17 °C közé melegszik fel a levegő. Néhány helyen kisebb zápor előfordulhat, de országosan nem jellemző, inkább elszórtan lehet csapadék. Az északi irányból érkező szél mérsékelt marad, nem várható igazán viharos légmozgás. Továbbá frontok nem tűnnek kiemelkedő szereplőnek az előrejelzésekben, így alapvetően stabilabb levegő várható.

Fotó:DM

Csongrád-Csanád megyében is hasonlóan alakul az idő: napközben gomoly- és rétegfelhők váltakoznanak, és a napsütés is elő-előbukkanhat. A hőmérséklet délutánra 15–17 °C köré emelkedik. Csapadék nem valószínű, de estefelé, főként a délnyugati tájakon előfordulhat futó zápor. A légmozgás mérsékelt marad, nem várhatók erős széllökések, és a régióra jelenleg nincs érvényben figyelmeztetés sem.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu