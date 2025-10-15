Mutatjuk, mivel vár a mai időjárás

Az országos előrejelzés alapján holnapra Magyarországon változóan felhős idő várható, és az égbolton átlagosan több-kevesebb napsütés is megmutatkozhat. A hajnali, kora reggeli órákban 3–8 °C körüli értékekkel indul a nap, délutánra viszont 12–17 °C közé melegszik fel a levegő. Néhány helyen kisebb zápor előfordulhat, de országosan nem jellemző, inkább elszórtan lehet csapadék. Az északi irányból érkező szél mérsékelt marad, nem várható igazán viharos légmozgás. Továbbá frontok nem tűnnek kiemelkedő szereplőnek az előrejelzésekben, így alapvetően stabilabb levegő várható.

Fotó:DM

Csongrád-Csanád megyében is hasonlóan alakul az idő: napközben gomoly- és rétegfelhők váltakoznanak, és a napsütés is elő-előbukkanhat. A hőmérséklet délutánra 15–17 °C köré emelkedik. Csapadék nem valószínű, de estefelé, főként a délnyugati tájakon előfordulhat futó zápor. A légmozgás mérsékelt marad, nem várhatók erős széllökések, és a régióra jelenleg nincs érvényben figyelmeztetés sem.