Időjárás
3 órája
Derült, őszi idővel búcsúztatja a hetet az ország
Vasárnap országszerte derült, napos időre készülhetünk, csapadék nélkül.
Vasárnap túlnyomóan derült, napos idő várható Magyarországon.
Időjárás előrejelzés
Az északkeleti országrészben időnként gomolyfelhők jelenhetnek meg, délután pedig nyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Csapadék sehol sem lesz, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az Alpokalján, valamint a keleti és északkeleti területeken megélénkülhet a délies szél. A nappali csúcshőmérséklet 11 és 15 fok között alakul, igazi őszi, napos időre számíthatunk – írja a HungaroMet előrejelzése.
