3 órája

Derült, őszi idővel búcsúztatja a hetet az ország

Vasárnap országszerte derült, napos időre készülhetünk, csapadék nélkül.

Delmagyar.hu

Vasárnap túlnyomóan derült, napos idő várható Magyarországon. 

Őszies időjárás vasárnap
Napos, száraz időjárás várható vasárnap.  Fotó: DM

Időjárás előrejelzés

Az északkeleti országrészben időnként gomolyfelhők jelenhetnek meg, délután pedig nyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Csapadék sehol sem lesz, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az Alpokalján, valamint a keleti és északkeleti területeken megélénkülhet a délies szél. A nappali csúcshőmérséklet 11 és 15 fok között alakul, igazi őszi, napos időre számíthatunk – írja a HungaroMet előrejelzése. 

