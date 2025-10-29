Napos, szeles idő várható szerdán – itt lehet mégis hűvös a reggel

Kedd estétől szerda reggelig a felhőtakaró északkelet felé elhagyja az országot, délnyugat felől egyre többfelé kiderül az ég. Reggelre főként az északkeleti tájakon maradhat felhősebb az idő, a nyugati, délnyugati területeken köd is képződhet.

Szerdán országszerte napos, száraz időre készülhetünk, de estére a nyugati tájakon feltámadhat a szél.

Időjárás előrejelzés

Csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő, a szél többnyire mérsékelt marad. Szerdán napos, száraz idő várható, csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet. Estétől nyugaton erősödhet, néhol viharossá fokozódhat a szél. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, hajnalban fagypont körüli értékekre is számíthatunk – írja a HungaroMet előrejelzése.