október 29., szerda

Napos, szeles idő várható szerdán – itt lehet mégis hűvös a reggel

Keddről szerdára virradóan fokozatosan kitisztul az ég az ország nagy részén, a szerdai nap pedig többnyire napos, száraz időt hoz.

Kedd estétől szerda reggelig a felhőtakaró északkelet felé elhagyja az országot, délnyugat felől egyre többfelé kiderül az ég. Reggelre főként az északkeleti tájakon maradhat felhősebb az idő, a nyugati, délnyugati területeken köd is képződhet. 

Szerdán országszerte napos, száraz időre készülhetünk, de estére a nyugati tájakon feltámadhat a szél.

Csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő, a szél többnyire mérsékelt marad. Szerdán napos, száraz idő várható, csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet. Estétől nyugaton erősödhet, néhol viharossá fokozódhat a szél. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, hajnalban fagypont körüli értékekre is számíthatunk – írja a HungaroMet előrejelzése. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

