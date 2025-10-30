október 30., csütörtök

Változékony időjárásra számíthatunk csütörtökön

Napos, majd változóan felhős időre számíthatunk. Mutatjuk mit hoz a továbbiakban a csütörtöki időjárás.

Délelőtt országszerte napos, fátyolfelhős idő lesz. 

Időjárás csütörtökre
Időjárás: csütörtökön napos időre ébredhetünk, de délutántól nyugat felől felhők érkeznek, elszórtan záporokkal és élénk széllel. Fotó: DM 

Időjárás csütörtök délutántól

Később majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délutántól északnyugat felől csökken a felhőzet, de elszórtan kisebb eső vagy záporeső előfordulhat. A délnyugati, déli szél a reggeli órákban sokfelé élénk, helyenként erős, néhol viharos lesz, majd nyugatira, északnyugatira fordul és mérséklődik. A nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul – írja a HungaroMet

