Változékony időjárásra számíthatunk csütörtökön

Délelőtt országszerte napos, fátyolfelhős idő lesz.

Időjárás: csütörtökön napos időre ébredhetünk, de délutántól nyugat felől felhők érkeznek, elszórtan záporokkal és élénk széllel. Fotó: DM

Időjárás csütörtök délutántól

Később majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délutántól északnyugat felől csökken a felhőzet, de elszórtan kisebb eső vagy záporeső előfordulhat. A délnyugati, déli szél a reggeli órákban sokfelé élénk, helyenként erős, néhol viharos lesz, majd nyugatira, északnyugatira fordul és mérséklődik. A nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul – írja a HungaroMet.