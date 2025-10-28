Időjárás
2 órája
A napsugarak is előbukkannak kedden
Kedden kezdetben napos, majd felhősödő idő várható.
Kedden a délelőtti napos időt követően északnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik, főként az északi tájakon kisebb esőkkel, záporokkal. A délnyugati területeket ez kevésbé érinti.
Időjárás előrejelzés
Napközben többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik az északnyugati szelet, ami késő délutántól délnyugatira fordul, és fokozatosan veszít erejéből. Este a délnyugati részeken már jelentős felhőzetcsökkenés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul – írja a HungaroMet előrejelzése.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Áremelés
12 órája
Ez most mindenkit érint: soha nem látott mértékben nőnek az üzemanyagárak
Ezt ne hagyja ki!Sokan várták
15 órája
Tíz hónap várakozás után újra megnyílt Bordány ikonikus étterme, egy világbajnok rögtön be is tért – videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre