A napsugarak is előbukkannak kedden

Kedden a délelőtti napos időt követően északnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik, főként az északi tájakon kisebb esőkkel, záporokkal. A délnyugati területeket ez kevésbé érinti.

Időjárás előrejelzés keddre. Fotó: Frank Yvette

Időjárás előrejelzés

Napközben többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik az északnyugati szelet, ami késő délutántól délnyugatira fordul, és fokozatosan veszít erejéből. Este a délnyugati részeken már jelentős felhőzetcsökkenés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul – írja a HungaroMet előrejelzése.